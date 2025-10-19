Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Насколько все плохо для Украины сейчас?

Трамп все же собирается встретиться с Путиным снова, на этот раз в Будапеште. Но это не окончательный провал для Украины.

Журналисты обратили внимание, что последняя встреча Зеленского и Трампа не была такой фатальной, как в феврале. Да и тогда Украина смогла выстоять – благодаря поддержке Европы.

Зеленский пережил весну и лето, когда главный союзник Украины отвернулся от него и попытался – без Киева – заключить мирное соглашение со своим врагом. Украина видела, как Европа финансово и военно заполнила пустоту, оставленную Америкой, а потом тот самый непокорный Белый дом предлагал им свои лучшие ракеты,

– указали CNN.

Отношения Зеленского и Трампа улучшились. Украина все еще "не получила главный приз". Но разговоры о "Томагавках" – уже прогресс. Договоренности по этим ракетам неоднозначны. Но, по мнению медийщиков, наше государство уже сейчас имеет оружие, соизмеримое с "Томагавками". Это дальнобойные дроны.

"Раньше Зеленский был глобальным торговцем аргументами в поддержку обороны Украины и содействие ее вступлению в НАТО. Теперь он путешествует по странам – членам НАТО, представляя им современные украинские технологии беспилотников, которые быстро развиваются", – отметили журналисты.

Они также подчеркнули: Украина может даже выиграть от слов Трампа об остановке боевых действий на тех территориях, где они ведутся.

CNN надеется, что:

В дальнейшем погода будет способствовать Украине. Ведь без листьев российским солдатам будет сложнее прятаться, а украинские дроны будут легче их находить.

И что Трамп, возможно, прозреет относительно Путина.

А самое главное – что на Путина будут давить экономические проблемы внутри государства и извне. Например, Индия, которая якобы отказалась от российской нефти.

Мировые СМИ ищут плюсы в сложившейся ситуации

Другие издания тоже пишут, что Зеленский ехал в Вашингтон не как проситель, а как равный. Украине есть что предложить Трампу, считает Time.

The Telegraph видит позитив в том, что Трамп постепенно отказывается от представлений времен холодной войны о непреодолимо сильной России. То, что в публичном пространстве звучат слова о возможной передаче "Томагавков", – уже успех.