Наскільки все погано для України зараз?

Трамп усе ж збирається зустрітися з Путіним знову, цього разу в Будапешті. Але це не остаточний провал для України.

Журналісти звернули увагу, що остання зустріч Зеленського і Трампа не була такою фатальною, як у лютому. Та й тоді Україна змогла вистояти – завдяки підтримці Європи.

Зеленський пережив весну та літо, коли головний союзник України відвернувся від нього та спробував – без Києва – укласти мирну угоду зі своїм ворогом. Україна бачила, як Європа фінансово та військово заповнила порожнечу, залишену Америкою, а потім той самий непокірний Білий дім пропонував їм свої найкращі ракети,

Стосунки Зеленського і Трампа покращилися. Україна все ще "не отримала головний приз". Але розмови про "Томагавки" – вже прогрес. Домовленості щодо цих ракет неоднозначні. Та, на думку медійників, наша держава вже зараз має зброю, співмірну з "Томагавками". Це далекобійні дрони.

"Раніше Зеленський був глобальним торговцем аргументами на підтримку оборони України та сприяння її вступу до НАТО. Тепер він подорожує країнами – членами НАТО, презентуючи їм найсучасніші українські технології безпілотників, які швидко розвиваються", – відзначили журналісти.

Вони також наголосили: Україна може навіть виграти від слів Трампа про зупинку бойових дій на тих територіях, де вони точаться.

CNN сподівається, що:

Надалі погода сприятиме Україні. Адже без листя російським солдатам буде складніше ховатися, а українські дрони легше їх знаходитимуть.

І що Трамп, можливо, прозріє щодо Путіна.

А найголовніше – що на Путіна тиснутимуть економічні проблеми всередині держави та ззовні. Наприклад, Індія, яка нібито відмовилася від російської нафти.

Світові ЗМІ шукають плюси у ситуації, що склалася

Інші видання теж пишуть, що Зеленський їхав до Вашингтона не як прохач, а як рівний. Україні є що запропонувати Трампові, вважає Time.

The Telegraph вбачає позитив у тому, що Трамп поступово відмовляється від уявлень часів холодної війни про непереборно сильну Росію. Те, що в публічному просторі лунають слова про можливу передачу "Томагавків", – уже успіх.