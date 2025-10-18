Таку думку в інтерв'ю 24 Каналу висловив міністр закордонних справ України (2007 – 2009) Володимир Огризко, зазначивши, що Трамп сподівається, що Рубіо переконає Лаврова в тому, що припинення вогню все-таки потрібне, інакше США ухвалять певні рішення щодо Росії.

Які складнощі можуть постати перед Путіним?

Наразі порядку денного зустрічі Трампа і Путіна немає. Американський президент, як зазначив ексочільник МЗС України, дав зрозуміти, що сьогодні бойові дії мають зупинитися в тому місці, де вони точаться. Тоді для Путіна постане дилема, як пояснити це своєму народу, адже він вніс до російської конституції області України, які його армія повністю захопити не змогла.

У Путіна тоді буде складна ситуація, з якої йому доведеться якось викручуватися, бо пояснити це буде складно. Люди розуміють, що всі ці обіцяні демілітаризації, денацифікації провалені раз і назавжди,

– озвучив Огризко.

На думку колишнього міністра закордонних справ, зустріч Путіна і Трампа можлива, однак не у тому вигляді, в якому її бачить для себе лідер США. Тому що ознак того, що очільник Кремля зараз погодиться на припинення вогню, як зауважив Огризко – немає.

Це дає з іншого боку Україні шанс через два тижні сказати Трампу про готовність говорити про результати цієї зустрічі, запитати, де ж поступки чи кроки з боку Росії для припинення вогню? Їх не буде. Тому знову повернемося до теми Tomahawk,

– зазначив Огризко.

Він підсумував, що однієї рятівної зброї не існує, що результат може дати комплексне застосування декількох її видів (ракети, дрони, авіація). Він вважає, що одними лише Tomahawk зламати хід війни не вийде.

