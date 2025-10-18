Таку думку в етері 24 Каналу висловив голова центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко, пояснивши, що Путін не боїться, що переговори з Трампом через його атаки по Україні можуть зірватися, бо точно знає, що цього не станеться, адже у США є інтерес до їх проведення.

Яку модель поведінки США хоче повернути Путін?

Зі слів Божка, інтерес американської сторони до проведення перемовин з Кремлем – вищий, ніж інтерес російської сторони до розмови з США. Тому, за переконанням голови центру політичних студій, напередодні зустрічі Трампа і Путіна бойові дії зупинятися не будуть, як і атаки Росії.

Путін – це людина, яка хоче, щоб в нього "купили" деескалацію. Він не використовує її, як інструмент впливу на США. Якимось чином він буде цю ідею далі проштовхувати, просто у гібриднішому сенсі та намагатиметься, затягуючи переговори, перекласти більшу відповідальність на Україну,

– вважає Божко.

Російський диктатор, на його думку, хоче повернутися до моделі, коли Вашингтон буде тиснути на Київ, а не на Москву, та ухвалювати частково російські правила гри.

Що відомо про можливу зустріч Трампа і Путіна?