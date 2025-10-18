Такое мнение в эфире 24 Канала высказал глава центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко, объяснив, что Путин не боится, что переговоры с Трампом из-за его атак по Украине могут сорваться, потому что точно знает, что этого не произойдет, ведь у США есть интерес к их проведению.
Какую модель поведения США хочет вернуть Путин?
По словам Божко, интерес американской стороны к проведению переговоров с Кремлем – выше, чем интерес российской стороны к разговору с США. Поэтому, по убеждению главы центра политических студий, накануне встречи Трампа и Путина боевые действия останавливаться не будут, как и атаки России.
Путин – это человек, который хочет, чтобы у него "купили" деэскалацию. Он не использует ее, как инструмент влияния на США. Каким-то образом он будет эту идею дальше проталкивать, просто в более гибридном смысле и пытаться, затягивая переговоры, переложить большую ответственность на Украину,
– считает Божко.
Российский диктатор, по его мнению, хочет вернуться к модели, когда Вашингтон будет давить на Киев, а не на Москву, и принимать частично российские правила игры.
Что известно о возможной встрече Трампа и Путина?
Переговоры президента США с главой Кремля могут состояться в течение ближайших двух недель. Об этом рассказал пресс-секретарь российского диктатора Песков. Местом встречи станет столица Венгрии – Будапешт.
О том, что такая встреча запланирована, сообщил Трамп после того, как поговорил с Путиным в телефонном режиме. Впоследствии венгерский премьер Орбан и министр иностранных дел страны Сийярто заявили, что Венгрия готова стать площадкой для их разговора. Последний озвучил, что его страна с уважением встретит Путина.
Рассматривается вариант, что Путин может лететь в Венгрию через Беларусь и Польшу. Однако есть сомнения, что Варшава позволит пролеты над своей территорией. Поэтому более вероятным станет путь через Турцию, хотя это займет немало времени – восемь часов.