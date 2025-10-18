Возможно, американский лидер будет пытаться договориться с Польшей, также есть еще один вариант. Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил политтехнолог Михаил Шейтельман.

Каким может быть маршрут Путина?

Михаил Шейтельман отметил, что многие склоняются к тому, что Польша не позволит пролет Путина над своей территорией. Возможно, Трамп попытается договориться с Варшавой о предоставлении разрешения на это.

У него есть путь пролететь над теми странами, которые его пропустят. Есть один путь, очень узенький. Он может лететь над Турцией. Оттуда – над Средиземным и Адриатическим морем. Из Адриатического моря есть маленький кусок Боснии. Он может лететь над Боснией, затем – над Сербией и в Венгрию. Это теоретически возможно,

– предположил политтехнолог.

Встреча Трампа и Путина: что известно?