Возможно, американский лидер будет пытаться договориться с Польшей, также есть еще один вариант. Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил политтехнолог Михаил Шейтельман.
Каким может быть маршрут Путина?
Михаил Шейтельман отметил, что многие склоняются к тому, что Польша не позволит пролет Путина над своей территорией. Возможно, Трамп попытается договориться с Варшавой о предоставлении разрешения на это.
У него есть путь пролететь над теми странами, которые его пропустят. Есть один путь, очень узенький. Он может лететь над Турцией. Оттуда – над Средиземным и Адриатическим морем. Из Адриатического моря есть маленький кусок Боснии. Он может лететь над Боснией, затем – над Сербией и в Венгрию. Это теоретически возможно,
– предположил политтехнолог.
Встреча Трампа и Путина: что известно?
Дональд Трамп 16 октября провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Впоследствии он заявил, что встретится с Путиным в Будапеште. По словам американского лидера, такая встреча может помочь "положить конец этой бесславной войне между Россией и Украиной".
Трамп ответил, будет ли Владимир Зеленский присутствовать на встрече с Путиным в Будапеште. Президент США ответил, вероятно, украинского лидера не будет на саммите с российским диктатором.
В ЕС рассказали, какое ограничение наложили на диктатора. Представительница Еврокомиссии Анитта Гиппер объяснила, что относительно Путина действуют санкции, которые предусматривают замораживание его активов. Однако запрета на въезд в страны Евросоюза нет. По ее словам, встреча Трампа и Путина пока официально не подтверждена, однако с юридической точки зрения поездка кремлевского диктатора в ЕС вполне возможна.