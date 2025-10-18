Можливо, американський лідер намагатиметься домовитися з Польщею, також є ще один варіант. Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив політтехнолог Михайло Шейтельман.
Яким може бути маршрут Путіна?
Михайло Шейтельман зазначив, що багато хто схиляється до того, що Польща не дозволить проліт Путіна над своєю територією. Можливо, Трамп спробує домовитися із Варшавою про надання дозволу на це.
У нього є шлях пролетіти над тими країнами, які його пропустять. Є один шлях, дуже вузенький. Він може летіти над Туреччиною. Звідти – над Середземним та Адріатичним морем. З Адріатичного моря є маленький шматок Боснії. Він може летіти над Боснією, потім – над Сербією і в Угорщину. Це теоретично можливо,
– припустив політтехнолог.
Зустріч Трампа та Путіна: що відомо?
Дональд Трамп 16 жовтня провів телефонну розмову з Володимиром Путіним. Згодом він заявив, що зустрінеться з Путіним у Будапешті. За словами американського лідера, така зустріч може допомогти "покласти край цій безславній війні між Росією та Україною".
Трамп відповів, чи буде Володимир Зеленський присутній на зустрічі з Путіним у Будапешті. Президент США відповів, ймовірно, українського лідера не буде на саміті з російським диктатором.
В ЄС розповіли, яке обмеження наклали на диктатора. Представниця Єврокомісії Анітта Гіппер пояснила, що щодо Путіна діють санкції, які передбачають замороження його активів. Проте заборони на в'їзд до країн Євросоюзу немає. За її словами, зустріч Трампа і Путіна наразі офіційно не підтверджена, однак з юридичного погляду поїздка кремлівського диктатора до ЄС цілком можлива.