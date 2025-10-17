Це не перший візит Путіна за кордон. Як зауважив в ефірі 24 Каналу політолог, проректор Українського католицького університету Дмитро Шеренговський, диктатор неодноразово їздив на різні події.

Чому Орбан зацікавлений проводити зустріч?

Відмінність між попередніми візитами Путіна у тому, що його приймали країни, які не є підписантами римського статуту. Саме він зобов'язує затримати очільника Кремля відповідно до ордера Міжнародного кримінального суду.

Можна згадати візит Путіна до США, який бурхливо обговорювали. Але юридично Сполучені Штати не є підписантами, тому не були зобов'язані видавати диктатора.

Історія з Угорщиною цікавіша. Якщо візит все-таки відбудеться, то це буде явний крок, щоб догодити Путіну, а також найбільше догодити Віктору Орбану,

– підкреслив Дмитро Шеренговський.

Весною 2026 року в Угорщині стартують вибори. Будь-які візити в країну є частиною гри для Віктора Орбана, адже він зможе показати себе важливим гравцем у світовій політиці. Акцентувати на тому, що забезпечував такий серйозний переговорний процес. Потенційно Орбан зможе отримати кілька козирів для виборчої кампанії.

Я не впевнений, що саме це є головною мотивацією Трампа, але судячи з його риторики, дружних звертань до Орбана, – цілком можливо, що цю ідею "протягли",

– зауважив політолог.

Поки невідомо, якими будуть результати зустрічі Трампа і Путіна. Зрозуміло, що це неприємна ситуація, коли одна з європейських, демократичних країн прийматиме у себе міжнародного злочинця.

Також це негативний прецедент, який може вплинути на позицію нейтральних країн. Адже вони побачать, що можуть простіше ставитися до приїздів Путіна й не зважати на Римський статут.

