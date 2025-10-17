Это не первый визит Путина за границу. Как заметил в эфире 24 Канала политолог, проректор Украинского католического университета Дмитрий Шеренговский, диктатор неоднократно ездил на различные события.
Почему Орбан заинтересован проводить встречу?
Отличие между предыдущими визитами Путина в том, что его принимали страны, которые не являются подписантами римского статута. Именно он обязывает задержать главу Кремля в соответствии с ордером Международного уголовного суда.
Можно вспомнить визит Путина в США, который бурно обсуждали. Но юридически Соединенные Штаты не являются подписантами, поэтому не были обязаны выдавать диктатора.
История с Венгрией более интересная. Если визит все-таки состоится, то это будет явный шаг, чтобы угодить Путину, а также больше всего угодить Виктору Орбану,
– подчеркнул Дмитрий Шеренговский.
Весной 2026 года в Венгрии стартуют выборы. Любые визиты в страну являются частью игры для Виктора Орбана, ведь он сможет показать себя важным игроком в мировой политике. Акцентировать на том, что обеспечивал такой серьезный переговорный процесс. Потенциально Орбан сможет получить несколько козырей для избирательной кампании.
Я не уверен, что именно это является главной мотивацией Трампа, но судя по его риторике, дружеских обращений к Орбану, – вполне возможно, что эту идею "протянули",
– отметил политолог.
Пока неизвестно, какими будут результаты встречи Трампа и Путина. Понятно, что это неприятная ситуация, когда одна из европейских, демократических стран будет принимать у себя международного преступника.
Также это негативный прецедент, который может повлиять на позицию нейтральных стран. Ведь они увидят, что могут проще относиться к приездам Путина и не учитывать Римский статут.
Что известно о новом разговоре Путина и Трампа?
- Американский президент 16 октября провел неанонсированный телефонный разговор с Владимиром Путиным. Он длился около двух часов и касался войны в Украине. Кроме этого, обсудили сотрудничество между Россией и США и предоставление Киеву дальнобойных ракет.
- После разговора в Белом доме заявили, что встречу Зеленского и Путина все еще можно организовать. Там назвали переговоры с Путиным "очень продуктивными" и добавили, что они приведут к прогрессу.
- Впоследствии стало известно, что Дональд Трамп планирует встретиться с Владимиром Путиным в Венгрии. По словам американского президента, встреча нужна, чтобы наконец "положить конец войне".