Втім, на Путіна все ж чекають певні обмеження під час перебування в Угорщині. Про таке розповідає 24 Канал із посиланням на матеріал Guardian.
Як російського диктатора зустрічатимуть в Європі?
Представниця Єврокомісії Анітта Гіппер під час брифінгу в Брюселі пояснила, що стосовно Путіна діють санкції, які передбачають замороження його активів.
Однак заборони на в'їзд до країн ЄС немає, зауважила Гіппер.
Вона зазначила, що держави-члени можуть робити винятки з обмежень на польоти російських літаків у європейському повітряному просторі, якщо йдеться про особливі обставини.
Водночас Гіппер додала, що зустріч Трампа і Путіна поки офіційно не підтверджена й не узгоджена, тому коментувати ймовірні сценарії передчасно.
Втім, з юридичного погляду поїздка Путіна до ЄС цілком можлива.
До слова, потенційні перемовини в Будапешті прокоментував і речник Єврокомісії Улоф Гілл. Він наголосив, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вітає будь-які кроки, які сприятимуть справедливому та тривалому миру в Україні.
Підготовка до можливого саміту в Угорщині: останні новини
Напередодні після тривалої й продуктивної телефонної розмови Путіна з Трампом останній заявив про намір провести особисті перемовини з очільником Кремля. Зустріч планують провести за сприяння очільника угорського уряду Орбана.
У Кремлі підтвердили, що Володимир Путін 17 жовтня провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, під час якої обговорювалася підготовка до потенційної зустрічі з Дональдом Трампом.
Угорський лідер заявив про готовність забезпечити всі умови для проведення саміту в Будапешті.
До того ж речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і державний секретар США Марко Рубіо повинні сконтактувати і провести зустріч, щоб узгодити деталі підготовки саміту.
За його словами, попередньо розглядається можливість проведення зустрічі протягом двох тижнів або трохи пізніше, хоча конкретної дати поки не визначено.
Тим часом у німецькому уряді зазначили, що нещодавня телефонна розмова між Трампом і Путіним свідчить про те, що російський президент реагує на міжнародний тиск. У Берліні наголосили на необхідності посилити цей тиск, щоб домогтися реальних кроків з боку Москви у напрямку мирних переговорів.