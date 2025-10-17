Розмова з російським диктатором передує зустрічі Трампа із Зеленським у Білому домі, що може певним чином вплинути на її результати. Спеціально для 24 Каналу експерти проаналізували, чи зміниться позиція Трампа щодо України після розмови з Путіним і чи можна вважати, що передача Україні ракет Tomahawk буде зірвана.

Дивіться також Трамп знайшов найкращий спосіб помститися Путіну: Politico пояснило, до чого тут Зеленський

Цікаві деталі розмови Путіна і Трампа

Політтехнолог Михайло Шейтельман зауважив, цього разу розмову зініціював саме Володимир Путін, а не Дональд Трамп, що насправді є позитивним сигналом. Найпевніше, це є знаком, що тиск з боку США таки спрацював на Кремль.

Чи готовий був Трамп, що Путін до нього приповзе? Звісно. Трамп завжди говорив, що головне – це силовий тиск на Путіна, і саме так він бачив погрози поставок Україні Tomahawk. У цьому сенсі Трамп свого добився, бо він ніколи не мав цілі щось підірвати у Москві, передавши нам ракети,

– пояснив політтехнолог.

Відомо, що Путін не лише попросив про розмову, але й відмовляв американського президента надавати Україні ракети Tomahawk. Цікаво також, що речник Путіна Дмитро Пєсков бідкався через те, що за 2,5 години розмови Трамп не привітав диктатора з пройдешнім днем народження.

"Про це узагалі можна було не згадувати. А вийшло так, що помічник Путіна публічно принизив Путіна, бо той так і не отримав вітань", – підкреслив Шейтельман.

На думку політтехнолога, Путін міг запропонувати Дональду Трампу лише одне – варіанти припинення вогню, адже все інше мало б зацікавило американського лідера. Власне, саме цього Білий дім і домагався від диктатора.

Як минула розмова Путіна з Трампом: дивіться відео

До того ж Дональд Трамп не поспішив зустрітися із російським диктатором. Він пояснив, що спочатку планують зустріч делегацій. Хоч Трамп анонсував, що опісля може пройти саміт з Путіним в Угорщині, та насправді не відомо, чи ця зустріч справді відбудеться.

Зустріч на Алясці відбулась після кількох фраз, які Стів Віткофф привіз із Москви. Трамп поїхав на зустріч, отримав не надто хороші результати і довелося виганяти Путіна з обіду. Зараз же Трамп відправляє Марко Рубіо і делегацію, щоб дізнатись, що саме пропонує Росія. І серед усього там мусить бути припинення вогню, інакше не буде сенсу зустрічатись з Путіним,

– зауважив Михайло Шейтельман.

Варто також додати, що цього разу після розмови з російським диктатором, Трамп не почав вихваляти Путіна, як це було раніше. Його допис, за підсумками діалогу, був стриманим: жодних слів про "близького друга Путіна", жодних подяк диктатору.

Допис Трампа після розмови з Путіним / скриншот з Truth Social

Політтехнолог переконаний – для Путіна це не була надто хороша розмова. Трамп лише познущався з нього, тож, цілком імовірно, що це не вплине негативно на прийдешню зустріч Дональда Трампа із Володимиром Зеленським.

Чого прагнув досягнути Путін?

Ймовірно, темі війни у розмові Путіна і Трампа присвятили не так багато часу, вважає історик, політик та дипломат Роман Безсмертний. Він пояснив, що розмова тривала понад 2 години, зокрема і через перекладачів. З огляду також на привітання і прощання, про війну могли говорити приблизно 15 хвилин.

Однак для самого диктатора не таким важливим є зміст розмови, як сам факт її проведення.

Путін хоче зустрічатись з Трампом якомога частіше. Немає значення, про що вони говоритимуть. Він хоче ходити по червоних доріжках, "ручкатись" з лідерами, бо це його легітимізує, повертає у міжнародну політику і знімає з нього усі звинувачення. Він вже вдруге домігся того, чого хотів – поновленого діалогу,

– зазначив дипломат.

Хоч результативність таких розмов чи зустрічей фактично нульова, але Володимира Путіна це цілком влаштовує. У такий спосіб він може відтягувати час, аби не ухвалювати реальних рішень.

Путін не просто так хоче спілкуватися з Трампом: перегляньте відео

Як російський диктатор хоче переграти Зеленського?

Водночас офіцер ЗСУ та політолог Андрій Ткачук вважає, що затягування часу для Путіна вже не дасть бажаних результатів. Дзвінок Трампу не випадково стався саме перед його зустріччю із Зеленським.

Зараз ми вже не боремось за ефемерний час, а боремось за те, аби США підтримали нашу позицію і стали нашим партнером у війні, надаючи суттєвішу підтримку. Путін не зупиняється і не збирається цього робити. Він хотів би паузи для переоснащення, але наразі Путін не виграє час для себе, а збиває наші позиції напередодні зустрічі президентів,

– пояснив Ткачук.

Але справедливо зазначити, що Україна вже змогла схилити шальки терезів у свій бік. Зокрема, після зустрічі на Алясці, коли здавалося, що Трамп прийме позицію Путіна, Зеленський зміг донести американському президенту, що диктатор не має наміру закінчувати війну. Звідтоді і почався тиск на Росію через питання передачі Tomahawk.

Це добре зрозумів і Путін. Зустріч Зеленського з Трампом його лякає, тож опісля він захоче повернути собі ініціативу.

"Тепер він хоче все наздогнати і провести свою зустріч після Зеленського. Тому і нам було б вигідно провести європейський саміт після зустрічі Путіна і Трампа в Угорщині", – наголосив політолог.

Хитрий план Путіна перед зустріччю Трампа і Зеленського: дивіться відео

Чи може ще Україна отримати Tomahawk?

Подейкували, що зустріч Зеленського та Трампа у Вашингтоні стане фінальною для узгодження передачі Україні ракет Tomahawk. Зрештою, у США вже деякий час перебуває українська делегація, яка також могла готувати для цього підґрунтя.

Хоч розмова Трампа і Путіна може відтермінувати ухвалення цього рішення, але не обов'язково скасує його узагалі. Зрештою, розраховувати можна на те, що Україна отримає не Tomahawk, а європейські аналоги.

Ми маємо бути реалістами, але не маємо впадати у відчай. Важливо, щоб під час зустрічі Зеленського і Трампа звучало, що є можливість купівлі Tomahawk, адже це відкриє можливість отримання аналогічної зброї в Європі – модернізовані Taurus, Storm Shadow/SCALP,

– зауважив Роман Безсмертний.

За переконанням дипломата, цього й варто було очікувати, адже сподівання на те, що під час зустрічі Зеленського й Трампа крига скресне – були переоцінкою ситуації.

Як ЗМІ оцінюють розмову Трампа з Путіним?