Путін, ймовірно, був ініціатором розмови. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Як розмова Трампа і Путіна може вплинути на ймовірність передачі Україні ракет Tomahawk

Путін і Трамп поговорили на фоні дискусій про ймовірну передачу Україні ракет Tomahawk. Це також викликає побоювання у Європі. Союзники переймаються, що Вашингтон може капітулювати перед Москвою.

У Кремлі не коментували, хто ініціював розмову, що наводить на думку, що це був саме Путін.

Розмова Путіна і Трампа відбувалася буквально під час польоту Зеленського до Вашингтона.

Трамп провів телефонну розмову з Путіним