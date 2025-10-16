Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела, ознайомлених із переговорами, передає 24 Канал.

Які аргументи підготував Зеленський?

За даними видання, наразі розглядають можливість взаємовигідного спільного виробництва українських безпілотників на території Сполучених Штатів або Європи з подальшим експортом для потреб американської армії.

Ми розпочали переговори щодо унікальної угоди про обмін технологіями, яка дасть США доступ до найсучасніших українських дронів. Це не лише стратегічна перевага для України, а й внесок у безпеку США та їхніх союзників у всьому світі,

– заявила пані посол України у Вашингтоні Ольга Стефанішина.

Агентство пише, що під час третьої зустрічі з Дональдом Трампом після початку його другого президентського терміну, Володимир Зеленський намагатиметься використати напруження між Вашингтоном і Москвою.

Крім вищезгаданого, сторони, зокрема, обговорюють можливість постачання в Україну американського скрапленого газу (LNG), щоб компенсувати втрати від нещодавніх російських ударів по енергосистемі.

Джерела Bloomberg пояснили, що ідея полягає в тому, щоб Сполучені Штати надали Україні й зброю, і енергоресурси, натомість отримавши доступ до українських розробок, які вже показали ефективність на фронті.

Зеленський, імовірно, знову звернеться з цим проханням, запропонувавши Трампу натомість доступ американських нафтових компаній до українських трубопроводів для експорту в Словаччину та Угорщину.

Також, за словами співрозмовників, українські чиновники запропонували американським компаніям дешеве зберігання зрідженого газу в підземних сховищах України, щоб розширити експорт енергоносіїв до Європи.

Чого очікувати від зустрічі Трампа і Зеленського?