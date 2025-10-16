Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, ознакомленных с переговорами, передает 24 Канал.

Какие аргументы подготовил Зеленский?

По данным издания, сейчас рассматривают возможность взаимовыгодного совместного производства украинских беспилотников на территории Соединенных Штатов или Европы с последующим экспортом для нужд американской армии.

Мы начали переговоры по уникальному соглашению об обмене технологиями, которая даст США доступ к самым современным украинским беспилотникам. Это не только стратегическое преимущество для Украины, но и вклад в безопасность США и их союзников во всем мире,

– заявила госпожа посол Украины в Вашингтоне Ольга Стефанишина.

Агентство пишет, что во время третьей встречи с Дональдом Трампом после начала его второго президентского срока, Владимир Зеленский будет пытаться использовать напряжение между Вашингтоном и Москвой.

Кроме вышеупомянутого, стороны, в частности, обсуждают возможность поставки в Украину американского сжиженного газа (LNG), чтобы компенсировать потери от недавних российских ударов по энергосистеме.

Источники Bloomberg объяснили, что идея заключается в том, чтобы Соединенные Штаты предоставили Украине и оружие, и энергоресурсы, взамен получив доступ к украинским разработкам, которые уже показали эффективность на фронте.

Зеленский, вероятно, снова обратится с этой просьбой, предложив Трампу взамен доступ американских нефтяных компаний к украинским трубопроводам для экспорта в Словакию и Венгрию.

Также, по словам собеседников, украинские чиновники предложили американским компаниям дешевое хранение сжиженного газа в подземных хранилищах Украины, чтобы расширить экспорт энергоносителей в Европу.

Чего ожидать от встречи Трампа и Зеленского?