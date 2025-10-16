Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, ознакомленных с переговорами, передает 24 Канал.
Смотрите также Трамп нашел лучший способ отомстить Путину: Politico объяснило, при чем здесь Зеленский
Какие аргументы подготовил Зеленский?
По данным издания, сейчас рассматривают возможность взаимовыгодного совместного производства украинских беспилотников на территории Соединенных Штатов или Европы с последующим экспортом для нужд американской армии.
Мы начали переговоры по уникальному соглашению об обмене технологиями, которая даст США доступ к самым современным украинским беспилотникам. Это не только стратегическое преимущество для Украины, но и вклад в безопасность США и их союзников во всем мире,
– заявила госпожа посол Украины в Вашингтоне Ольга Стефанишина.
Агентство пишет, что во время третьей встречи с Дональдом Трампом после начала его второго президентского срока, Владимир Зеленский будет пытаться использовать напряжение между Вашингтоном и Москвой.
Кроме вышеупомянутого, стороны, в частности, обсуждают возможность поставки в Украину американского сжиженного газа (LNG), чтобы компенсировать потери от недавних российских ударов по энергосистеме.
Источники Bloomberg объяснили, что идея заключается в том, чтобы Соединенные Штаты предоставили Украине и оружие, и энергоресурсы, взамен получив доступ к украинским разработкам, которые уже показали эффективность на фронте.
Зеленский, вероятно, снова обратится с этой просьбой, предложив Трампу взамен доступ американских нефтяных компаний к украинским трубопроводам для экспорта в Словакию и Венгрию.
Также, по словам собеседников, украинские чиновники предложили американским компаниям дешевое хранение сжиженного газа в подземных хранилищах Украины, чтобы расширить экспорт энергоносителей в Европу.
Чего ожидать от встречи Трампа и Зеленского?
Politico сообщало, что, вероятно, они планируют обсудить возможный переход Украины в наступление. Также в центре разговоров будут вопросы поставки в Украину крылатых ракет Tomahawk и систем ПВО Patriot.
Офицер ВСУ и политолог Андрей Ткачук в эфире 24 Канала сказал, что ждет от визита не ракет, а нового уровня сотрудничества с США. По его мнению, главное это более глубокое привлечение Вашингтона к поддержке Украины.
Кроме встречи с Трампом, Зеленский планирует встречи с руководством энергетических корпораций, которые могут присоединиться к проектам по модернизации украинской энергосети и защиты критической инфраструктуры.