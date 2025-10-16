Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
Какие встречи запланированы у президента?
Ожидается, что президент Украины начинает свой рабочий визит в Вашингтон с ряда закрытых встреч, которые могут определить дальнейшую траекторию оборонного и энергетического сотрудничества между Киевом и США.
В частности, Зеленский планирует встречи с руководством энергетических корпораций, которые могут присоединиться к проектам по модернизации украинской энергосети и защиты критической инфраструктуры от российских ударов накануне зимы. Также до встречи с Трампом запланированы переговоры в Конгрессе США, где украинская сторона будет иметь возможность представить позицию относительно дальнейшей военной помощи и замороженных оборонных контрактов.
На четверг запланированы встречи с оборонными и энергетическими компаниями. До встречи с президентом США Зеленский будет иметь встречи в Конгрессе. Также ожидается встреча с украинскими журналистами,
– объяснили источники издания.
В то же время официальный медиабрифинг двух президентов пока не подтвержден.
К слову, в эфире в эфире 24 Канала политтехнолог Михаил Шейтельман предположил, что для обсуждения по ракетам Tomahawk не обязательно ехать в США. Поэтому, вероятно, во время встречи Зеленского и Трампа может подниматься какая-то другая тема.
Возможно, будет обсуждаться тема срочной добычи каких-то материалов. Это нужно, чтобы американцами хватило на преодоление зависимости от Китая.
Что известно о визите Зеленского в Вашингтон?
Владимир Зеленский 13 октября сообщал, что команда Украины в составе премьер-министра Юлии Свириденко, главы Офиса президента Андрея Ермака, секретаря СНБО Рустема Умерова поехала в США.
Он отмечал, что будет иметь ряд важных встреч, в частности с оборонными компаниями, а также, возможно, с сенаторами и конгрессменами.
В СМИ ранее заявляли, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи обсудят, какое оружие следует поставлять Украине, в частности, могут ли США предоставить стране, охваченной войной, дальнобойные ракеты Tomahawk.