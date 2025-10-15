Дипломат, посол Украины в США в 2015 – 2019 годах Валерий Чалый в эфире 24 Канала прокомментировал то, что из американского бюджета для Украины осталось лишь 500 миллионов долларов, поэтому реальных возможностей для значительных решений по вооружению нет. И поскольку Трамп заинтересован в быстром завершении войны, разговор, вероятнее всего, повторит летний контекст без новых результатов.

О чем не говорят у Зеленского?

Дипломата беспокоит отсутствие прозрачности относительно целей и повестки дня украинской делегации в поездке в Вашингтон.

Сначала визит анонсировали как поездку руководителя Офиса Президента с правительственной поддержкой, о чем свидетельствовало привлечение премьер-министра Юлии Свириденко. Затем неожиданно появилась информация об участии самого президента Зеленского. То, что едет президент – это означает, что американская сторона готова к серьезному разговору.

Я не знаю, с какой программой и предложениями едет украинская делегация. И это свидетельствует о недостаточном внимании украинских журналистов, экспертов по внешней политике и общественности к подотчетности собственной власти в критически важных международных переговорах,

– подчеркнул Чалый.

Остается непонятным, запланированы ли заседания украинско-американских рабочих групп и двусторонних органов – в частности, группы по стратегическому партнерству, энергетического совета, торговой комиссии.

Существуют действующие механизмы сотрудничества, которые нуждаются в развитии: вопросы экспортного контроля, выполнения действующих соглашений, реализация положений Хартии о стратегическом партнерстве между Украиной и США – документа, который никто официально не отменял и который предусматривает широкий спектр двустороннего взаимодействия.

Чего ждать от встречи Зеленского с Трампом?

Общие направления переговоров известны и регулярно озвучивают на официальном уровне:

военная помощь,

санкции против России,

политическая изоляция агрессора,

будущее восстановление Украины (хотя, по его мнению, подробно говорить об этом еще рано),

компенсации для Украины

освобождение пленных.

Все эти элементы присутствуют в формуле мира президента Зеленского.

Однако эксперт подчеркнул необходимость конкретизации под эту встречу и обращает внимание на незакрытый вопрос ядерной безопасности. Он сомневается в реальной новизне соглашений об украинских полезных ископаемых.

"Для предложений уже поздно. С 1 ноября в американском бюджете для Украины осталось лишь 500 миллионов долларов – этого хватит максимум на половину батареи Patriot, и больше ничего. Ранее пакеты помощи достигали 40 миллиардов долларов", – подчеркнул Чалый.

При таких обстоятельствах мало возможностей для значительных решений по вооружению. И слишком оптимистичны надежды о продаже беспилотных летательных аппаратов на 50 миллиардов долларов. Реалистичный сценарий – американцы приобретут технологию, а Украина будет получать определенный процент от производства через роялти или по другим условиям за каждый образец. Но прямых закупок БПЛА на 50 миллиардов не будет.

США заявили, что больше не будут поставлять оружие непосредственно, а Европа должна покупать и передавать его Украине. Мы не приложили никаких политических усилий или попыток изменить эту ситуацию,

– объяснил дипломат.

Трампа интересует как можно быстрее остановить войну. Точно не будет обсуждения того, на какую сумму и какие типы вооружений поставлять Украине в следующем году. Разговор пойдет о том, как быстрее "закруглить" ситуацию. Для Украины же критически важно базовое решение, чтобы война не возобновилась впоследствии, чтобы были компенсации и освобождение пленных.

"Разговор, скорее всего, будет идти в том же контексте, что и летом. Если в Вашингтоне услышат какие-то новые идеи и решения, это будет замечательно. Напоминаю, что с предыдущей поездки в Вашингтон привезли "ровно ноль" результатов", – подытожил посол Украины в США в 2015-2019 годах.

