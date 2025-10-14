Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение украинского президента Владимира Зеленского во вторник, 14 октября.

Что сказал Зеленский по поводу оружия?

Владимир Зеленский сказал, что хочет обсудить некоторые "чувствительные вещи" лично с Дональдом Трампом. У Украины есть четкое видение шагов США, Европы и других партнеров, направленных на окончание войны.

Мы обсудили с Президентом Трампом уже определенные вещи – есть контуры решений, которые могут помочь, – по "петриотам", по "томагавкам", это очень важно, и некоторого другого оружия,

– рассказал президент.

По его словам, также планируются встречи с представителями американских оборонных и энергетических компаний. Ключевыми остаются вопросы ПВО, защиты украинских городов и общин, а также принуждение России к миру.

В мире есть сильный импульс к миру – после того, что удалось достичь договоренностей для Ближнего Востока. Это глобальный вопрос, много сделал сам президент США, его команда, также были привлечены различные лидеры", – говорит он.

По мнению Зеленского, такие успехи являются доказательством того, что Россию можно заставить закончить агрессию. Он отметил, что Россия сейчас остается основным источником глобальной нестабильности и войны.

Также президент рассказал о докладе дипломатов относительно оборонных договоренностей с одной из стран. Он анонсировал "серьезную новость" на следующей неделе относительно сотрудничества с одним из партнеров в Европе.

Какова сейчас ситуация?

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что украинская делегация, находясь в США, уже участвует в ежегодном собрании МВФ и Всемирного банка, где обсуждает поддержку нашей страны и новые направления партнерства.

В приоритете, по поручению Президента, - энергетика, санкции и развитие сотрудничества с США по новым трекам, которые могут укрепить обе наши страны. Также подробно объясняем партнерам последствия последних атак россиян на наши энергообъекты,

– написала она.

В свою очередь госпожа посол Украины в США Ольга Стефанишина в комментарии Укринформа рассказала, что интенсивная работа украинских делегаций в Вашингтоне на этой неделе создала "совершенно новый" формат взаимодействия.

"Премьер-министр сотрудничает с финансовыми партнерами для координации усилий; делегации по вопросам экономики и энергетики сосредотачиваются на смягчении последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины путем мобилизации участия США в закупках газа", – рассказала она.

Также в США секретарь СНБО Рустем Умеров, по ее словам, работает с оборонной промышленностью.

Оружие для Украины от США