А также добавил, что президент Зеленский будет просить эти ракеты при предстоящей встрече. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Трампа во время двустороннего обеда с президентом Аргентины Хавьером Милеем.

Что сказал Трамп о "Томагавках" и войне?

Встреча Трампа и Зеленского пройдет в пятницу, 17 октября.

Американский глава заметил, что президент Украины попросит ракеты Tomahawk. Но он не сказал, что собирается ответить Зеленскому на это.

Я знаю, что он хочет сказать. Он хочет оружие. Он хотел бы иметь ракеты Tomahawk. Все остальные хотят "Томагавки" У нас много "Томагавков"... Нужны ли вам "Томагавки" в Аргентине?

– обратился американский президент к аргентинскому коллеге.

Трамп также заявил, что очень разочарован Путиным, несмотря на "хорошие отношения" с ним, и не понимает, зачем тот продолжает воевать. По словам американского президента, эта война губительна для России.

"Путин должен был победить в войне против Украины за одну неделю. Скоро будет четвертый год. Он потерял полтора миллиона солдат, видимо, почти, конечно, с точки зрения раненых и без ног и без рук, и всего того, что происходит в ужасных войнах. Это самое большое событие, которое произошло со времен Второй мировой войны с точки зрения смертности", – добавил Трамп.

Он также отдал должное Украине, ведь "кто бы подумал", что она будет воевать с Россией 4 года почти на равных.

Заявления Трампа: смотрите видео

Передача Украине "Томагавков": последние новости