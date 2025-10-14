А також додав, що президент Зеленський проситиме ці ракети при майбутній зустрічі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву Трампа під час двостороннього обіду з президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм.
Дивіться також Росію "рве" від цього: як Трамп може посилити Україну
Що сказав Трамп про "Томагавки" та війну?
Зустріч Трампа та Зеленського пройде у п'ятницю, 17 жовтня.
Американський глава зауважив, що президент України попросить ракети Tomahawk. Але він не сказав, що збирається відповісти Зеленському на це.
Я знаю, що він хоче сказати. Він хоче зброю. Він хотів би мати ракети Tomahawk. Усі інші хочуть "Томагавки". У нас багато "Томагавків"… Чи потрібні вам "Томагавки" в Аргентині?
– звернувся американський президент до аргентинського колеги.
Трамп також заявив, що дуже розчарований Путіним, попри "хороші відносини" із ним, і не розуміє, навіщо той продовжує воювати. За словами американського президента, ця війна згубна для Росії.
"Путін мав перемогти у війні проти України за один тиждень. Скоро буде четвертий рік. Він втратив півтора мільйона солдатів, мабуть, майже, звичайно, з погляду поранених і без ніг і без рук, і всього того, що відбувається у жахливих війнах. Це найбільша подія, яка сталася з часів Другої світової війни з погляду смертності", – додав Трамп.
Він також віддав належне Україні, адже "хто б подумав", що вона воюватиме з Росією 4 роки майже на рівних.
Заяви Трампа: дивіться відео
Передача Україні "Томагавків": останні новини
6 жовтня Дональд Трамп повідомив, що, можливо, передасть ракети Tomahawk Україні. Президент Зеленський підтримав цю ідею, зауваживши, що це змусить Росію протверезіти та почати мирні переговори.
Питання передачі цієї зброї Зеленський і Трамп обговорили 11 – 12 жовтня під час телефонних розмов. Втім, остаточне рішення на той момент ще не було ухвалено.
Пізніше президент Зеленський розповів, що профінансувати "Томагавки" для України можна буде завдяки програмі PURL, великій угоді зі США або з використанням російських заморожених активів.
ЗМІ припускають, що США можуть передати Україні 20 – 50 ракет Tomahawk.