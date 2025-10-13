Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента України під час преспідходу з Високою представницею Європейського союзу із закордонних справ Каєю Каллас 13 жовтня.
Що сказав Зеленський про можливе фінансування ракет Tomahawk?
Серед можливих варіантів фінансування ракет Tomahawk для України: програма PURL, велика угода з США, а також використання російських заморожених активів.
Один з варіантів – це натовська програма PURL, через неї ми працюємо. НАТО закуповує за свої гроші в Америці зброю різного характеру, потім передають нам те, що ми бажаємо. НАТО може закуповувати свої рішення, але я думаю, що ми точно можемо використовувати цей інструмент,
– зазначив Зеленський.
Український лідер також наголосив, що є можливість фінансування ракет через "mega deal" – велику угоду з США. Проте до неї ще "треба дійти", оскільки поки немає відповідних рішень.
Варіант з фінансуванням ракет через російські заморожені активи є гарним, але також необхідно дійти до цього рішення.
"Поки що, в принципі, більшість людей позитивно дивляться на цей механізм, але це, якщо буде спочатку політичне рішення, ви ж знаєте, як вирішується – спочатку політичне рішення, а потім вже завантаження всіх інших механізмів. А тут треба вирішувати трішки, на мій погляд, швидше", – пояснив Володимир Зеленський.
Глава держави додав, що поділився своїм баченням щодо ракет Tomahawk з президентом США Дональдом Трампом під час телефонної розмови. Але говорити про їхню кількість і можливість ще зарано.
До речі, військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, зауважив в етері 24 Каналу, що Білий дім буде тиснути на Росію, надаючи Україні зброю. Водночас Tomahawk у цьому виступають як своєрідний символ, який лякає Москву.
Яка позиція США щодо ракет Tomahawk для України?
Дональд Трамп 12 жовтня заявив про можливість постачання ракет Tomahawk Україні, якщо Росія не зупинить війну. Водночас президент США сказав, що йому, ймовірно, варто обговорити з Кремлем питання Tomahawk, адже передача далекобійних ракет Україні – новий крок до ескалації.
Видання Axios писало, що Володимир Зеленський та Дональд Трамп обговорили надання Україні ракет Tomahawk. Зокрема, йшлося про кількість озброєння та її використання.
Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що Tomahawk вже показали ефективність проти російської ППО в Сирії. Це озброєння важко перехопити, і російські системи С-400 та "Панцир" є слабкими проти них.