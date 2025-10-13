Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.

Чи отримає Україна ракети Tomahawk?

Розмова Володимира Зеленського та Дональда Трампа тривала близько 40 хвилин.

За словами джерел, на лінії також були держсекретар США Марко Рубіо та інші американські посадовці.

Під час розмови Трамп детально обговорив із Зеленським постачання озброєння, стан енергосистеми України напередодні зими та наявність засобів ППО, зокрема систем Patriot.

Трамп справді заглибився в цю справу і дуже допомагає,

– сказав один зі співрозмовників видання.

За словами джерел, президенти продовжили обговорення умов продажу ракет Tomahawk країнам НАТО, які постачатимуть їх Україні, необхідну кількість та способи їхнього використання.

Згодом, під час спілкування з журналістами, Трамп допустив передання далекобійних ракет Tomahawk Україні, якщо Росія не припинить війну. Водночас, за його словами, це варто обговорити з Кремлем, адже передача такого озброєння Україні – новий крок до ескалації.

"Я можу сказати: слухай, якщо ця війна не буде врегульована, я пошлю їм Tomahawk. Я можу їх відправити. Tomahawk – неймовірна зброя, дуже наступальна. І, чесно кажучи, Росії це не потрібно", – зазначав Трамп.

Передача далекобійних ракет Україні: останні новини