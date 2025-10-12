Команди України та США займуться усім, що обговорили президенти. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського у телеграмі.

Що Зеленський заявив про можливу передачу Україні "Томагавків"?

Президент України Володимир Зеленський вдруге за 2 дні поговорив з президентом США Дональдом Трампом. Вони обговорювали додаткові системи ППО для України.

Також йшлося про далекобійні удари України.

Ми бачимо та чуємо, що Росія боїться, що американці можуть дати нам "Томагавки", це сигнал, що саме такий тиск може спрацювати для миру,

– каже Зеленський.

Команди президентів займуться всім тим, що обговорили лідери. Це зокрема стосується енергетики, газу.

Зеленський вдруге за 2 дні поговорив з Трампом