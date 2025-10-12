Команды Украины и США займутся всем, что обсудили президенты. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского в телеграме.
Что Зеленский заявил о возможной передаче Украине "Томагавков"?
Президент Украины Владимир Зеленский второй раз за 2 дня поговорил с президентом США Дональдом Трампом. Они обсуждали дополнительные системы ПВО для Украины.
Также речь шла о дальнобойных ударах Украины.
Мы видим и слышим, что Россия боится, что американцы могут дать нам "Томагавки", это сигнал, что именно такое давление может сработать для мира,
– говорит Зеленский.
Команды президентов займутся всем тем, что обсудили лидеры. Это в частности касается энергетики, газа.
Зеленский второй раз за два дня общался с Трампом. Основной темой разговора стало усиление ПВО, устойчивости и дальнобойных ударов.
11 октября президенты говорили полчаса. Они обсуждали недавние воздушные атаки России и усиление украинской ПВО, в частности пути передачи дополнительных ракет к Patriot. Говорилось также и о возможной передаче Украине ракет Tomahawk.