Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Смотрите также Надеюсь, что удастся убедить Путина и Зеленского прекратить убивать всех, – Трамп

О чем говорили Трамп и Зеленский 12 октября?

Между президентами Украины и США уже второй день продолжаются переговоры. 12 октября Владимир Зеленский и Дональд Трамп продолжили говорить на темы, утвержденные накануне.

Основной темой разговора стала защита жизни украинцев. Речь шла об усилении ПВО, устойчивости и дальнобойных ударах. Президент Украины описал также ситуацию, которая произошла в энергетике.

Президент Трамп хорошо информирован обо всем, что происходит. Договорились продолжить наш разговор, и команды готовятся. Спасибо,

– написал Зеленский.

США и Украина до сих пор обсуждают возможные поставки ракет Tomahawk

Полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон в эфире 24 Канала объяснил, что ракеты Tomahawk могут сыграть в противостоянии Украины и России важную роль, поэтому они нужны украинской армии. По его словам, оружие может значительно расширить возможности по атакам вглубь России. Таким образом будет происходить давление на Владимира Путина, чтобы он сел за стол переговоров.

Накануне президенты уже общались: детали разговора 11 октября