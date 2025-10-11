Президенты Украины и США обсудили возможность передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk, передает 24 Канал со ссылкой на Axios.

Что известно о разговоре Зеленского и Трампа по поводу "Томагавков"?

По словам одного из источников, разговор лидеров продолжался около 30 минут. Впрочем, окончательное решение пока не принято.

Владимир Зеленский назвал свою беседу с Трампом "очень положительной и продуктивной". Украинский президент поздравил американского коллегу с мирным соглашением по Газе и сказал, что если войну можно было завершить войну на Ближнем Востоке, "то, безусловно, можно остановить и другие войны, включая российскую". Также политик подчеркнул, что "есть хорошие варианты и сильные идеи, как действительно укрепить украинскую оборону".

Обратите внимание! Член Республиканской партии Борис Пинкус в эфире 24 Канала отметил, что стратегия Вашингтона изменилась. Поэтому момент, когда Украина сможет ударить по России ракетой Tomahawk – не за горами.

Что предшествовало разговору политиков о Tomahawk для Украины?