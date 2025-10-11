Президенти України та США обговорили можливість передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk, передає 24 Канал із посиланням на Axios.

Дивіться також Трамп усвідомив, що з Путіним не вдасться укласти угоду: Кремль піде на поступки за однієї умови

Що відомо про розмову Зеленського та Трампа щодо "Томагавків"?

За словами одного з джерел, розмова лідерів тривала близько 30 хвилин. Втім, жодного остаточного рішення наразі не ухвалено.

Володимир Зеленський назвав свою бесіду із Трампом "дуже позитивною та продуктивною". Український президент привітав американського колегу з мирною угодою щодо Гази й сказав, що якщовійну можна було завершити війну на Близькому Сході, "то, безумовно, можна зупинити й інші війни, включно з російською". Також політик наголосив, що "є хороші варіанти та міцні ідеї, як справді зміцнити українську оборону".

Зверніть увагу! Член Республіканської партії Борис Пінкус в ефірі 24 Каналу зазначив, що стратегія Вашингтона змінилася. Тому момент, коли Україна зможе вдарити по Росії ракетою Tomahawk – не за горами.

Що передувало розмові політиків про Tomahawk для України?