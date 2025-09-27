Про це повідомив український президент Володимир Зеленський під час брифінгу у суботу, 27 вересня, повідомляє 24 Канал. Водночас він не захотів детально коментувати те, чи є там запит на Tomahawk.

Що каже Зеленський щодо ракет Tomahawk?

Український президент запевнив, що Київ передав американській стороні всі подробиці стосовно побажань отримати те чи інше озброєння, що передбачено у великій угоді між сторонами. Але деталей щодо Tomahawk він не вказав.

І все це в принципі передбачено в нашій великій угоді на 90 млрд доларів, але ми готові й до окремих договорів по окремих видах зброї, включаючи далекобійну. Більше я деталей не можу сказати, дуже чутливе питання,

– заявив Володимир Зеленський.

Також, за його словами, США будуть допомагати Україні, щоб Росія не змогла досягти своїх цілей. Він переконаний, що у Вашингтоні розуміють, що Росія не перемагає у війні, і ця позиція відрізняється від тієї, що була раніше.

Довідково. Tomahawk це крилаті ракети великої дальності американського виробництва. Вони можуть бити до 1500 миль і мають боєголовку вагою 450 кілограмів, що робить її значно потужнішою за будь-які аналогічні системи.

Що цьому передувало?