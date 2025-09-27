Експерт з авіації Костянтин Криволап в ефірі 24 Каналу пояснив, що головною перепоною залишається технічна підготовка інфраструктури. Він зауважив, що політичне рішення про постачання не стане проблемою, якщо будуть готові платформи для запуску.

Чому Україна досі не може запускати Tomahawk?

Після міжнародних угод наземні пускові установки Tomahawk ліквідували, а кораблів із такими системами Україна не має. Тож нині відсутні будь-які засоби, які дозволили б використати ці ракети.

Їх пускові установки були знищені, крім тих, які були встановлені на кораблях американського флоту,

– пояснив експерт з авіації.

Тому одних лише ракет недостатньо. Для реального застосування потрібні нові платформи або готові комплекси від партнерів, що вимагатиме часу і ресурсів.

Німеччина відновлює сухопутні пускові установки

Німеччина працює над відновленням наземних варіантів запуску Tomahawk за американською ліцензією. У Балтійському регіоні вже чергують кораблі з цими ракетами, а на березі випробовують перші сухопутні установки.

Зараз німці почали відновлювати, за кресленнями американців, за їх ліцензію, можливості включення Tomahawk у свою сухопутну програму,

– зазначив Криволап.

Цей досвід може стати орієнтиром для України. Партнери здатні надати не лише ракети, а й технології для запуску, але інтеграція таких систем вимагатиме додаткового часу.

Які ракети можуть з'явитися раніше за Tomahawk?

Запуск Tomahawk в Україні можливий, але це потребує технічної адаптації та створення платформ. Експерт вважає, що швидше наша держава отримає інші зразки озброєння.

Я сподіваюсь, що раніше ми отримаємо "Фламінго" й інші ракети, аніж ми отримаємо Tomahawk,

– підсумував експерт з авіації.

Таким чином, більш реалістичним для України наразі виглядає посилення арсеналу іншими системами. Перспектива Tomahawk залишається відкритою, але потребує додаткової підготовки.

Що відомо про українську ракету "Фламінго":