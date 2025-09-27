Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив речник Українського конгресу Америки Андрій Добрянський, пояснивши логіку президента США щодо відносин з Україною. Також на зустрічі лідерів України та США 23 вересня було порушення питання щодо імовірного скасування заборони на постачання американської зброї для Києва.

До теми Трамп повідомив Зеленському, що відкритий до надання зброї великої дальності, – WSJ

У чому Трамп бачить перспективу завершення війни в Україні?

Добрянський підкреслив, що у США сподівались, що Трамп підтримає Україну через запровадження нових санкцій не тільки проти Росії, але й проти її союзників, зокрема, Китаю.

Однак відбулось, за його словами, те, що Трамп побачив та усвідомив, зокрема, завдяки інформації, що була передана від української сторони, що Київ планомірно спалює російську нафту.

Він бачить цифри, відповідно до яких Росія буде мати менше можливостей продавати нафту у 2025 році. Імовірно, ця цифра буде історично найменшою. Також Трамп усвідомив, що завдяки цьому США матиме можливість продавати більше енергоресурсів до Європи,

– зазначив Андрій Добрянський.

Речник Українського конгресу Америки наголосив, що у цьому сенсі для Трампа на першому місці не тільки економічна вигода, але й він побачив перспективу здобути перемогу у російсько-українській війні.

Трамп не хоче продовжувати війну на відміну від Джозефа Байдена. Він постійно нарікає, що ця війна саме Байдена, а не його. І тут Трамп бачить можливість стати у ній переможцем,

– сказав Добрянський.

Президент США також може постачати Україні американську техніку та озброєння, хоча наразі невідомо, яку саме. Водночас Дональд Трамп, як зауважив речник Українського конгресу Америки, хотів би побачити у поточному році, що українськими силами буде ліквідовано ще більше нафтових потужностей Росії. Тоді справді буде наближений кінець цієї війни.

Що сказав Трамп під час зустрічі із Зеленським?