Зеленський, ймовірно, просив у Трампа передати Україні ракети Tomahawk. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

Дивіться також Tomahawk – це єдина зброя, яку Трамп не хотів продавати НАТО для України, – Axios

Трамп не заперечив проти ідеї надати Україні більше далекобійної зброї

Трамп під час неформальної розмови із Зеленським на полях Генасамблеї ООН висловив готовність розглянути можливість послаблення обмежень на використання американської зброї великої дальності для ударів по цілях на російській території. При цьому він не брав на себе жодних зобов’язань це зробити.

За словами офіційних осіб, Зеленський нібито просив зокрема крилаті ракети Tomahawk. Представники адміністрації США та декілька європейських офіційних осіб повідомили, що в США обговорюють варіанти постачання Tomahawk і іншого озброєння великої дальності для України, але остаточних рішень ще немає.

За свідченням неназваних джерел на європейських посадовців, наступного тижня українська делегація вирушить у Вашингтон для переговорів з міністром оборони Пітом Гегсетом.

Що відомо про зустріч Зеленського і Трампа у Генасамблеї ООН?