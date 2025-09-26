Зеленський, ймовірно, просив у Трампа передати Україні ракети Tomahawk. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.
Дивіться також Tomahawk – це єдина зброя, яку Трамп не хотів продавати НАТО для України, – Axios
Трамп не заперечив проти ідеї надати Україні більше далекобійної зброї
Трамп під час неформальної розмови із Зеленським на полях Генасамблеї ООН висловив готовність розглянути можливість послаблення обмежень на використання американської зброї великої дальності для ударів по цілях на російській території. При цьому він не брав на себе жодних зобов’язань це зробити.
За словами офіційних осіб, Зеленський нібито просив зокрема крилаті ракети Tomahawk. Представники адміністрації США та декілька європейських офіційних осіб повідомили, що в США обговорюють варіанти постачання Tomahawk і іншого озброєння великої дальності для України, але остаточних рішень ще немає.
За свідченням неназваних джерел на європейських посадовців, наступного тижня українська делегація вирушить у Вашингтон для переговорів з міністром оборони Пітом Гегсетом.
Що відомо про зустріч Зеленського і Трампа у Генасамблеї ООН?
Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп провели зустріч у Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН у вівторок, 23 вересня.
Трамп заявив, що ознайомився з військовою та економічною ситуацією України та Росії та повністю зрозумів її. Тепер він вважає, що Київ зможе повернути всі окуповані території та навіть зайти далі, адже російський диктатор Путін і Росія мають серйозні економічні проблеми. Це можливо за належної підтримки Європи, вважає він.
Володимир Зеленський та інші українські чиновники залишилися "в захваті" від зустрічі з Дональдом Трампом. Про це The Washington Post повідомив високопоставлений український чиновник.