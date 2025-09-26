Зеленский, вероятно, просил у Трампа передать Украине ракеты Tomahawk. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

Смотрите также Tomahawk – это единственное оружие, которое Трамп не хотел продавать НАТО для Украины, – Axios

Трамп не возразил против идеи предоставить Украине больше дальнобойного оружия

Трамп во время неформального разговора с Зеленским на полях Генассамблеи ООН выразил готовность рассмотреть возможность ослабления ограничений на использование американского оружия большой дальности для ударов по целям на российской территории. При этом он не брал на себя никаких обязательств это сделать.

По словам официальных лиц, Зеленский якобы просил в частности крылатые ракеты Tomahawk. Представители администрации США и несколько европейских официальных лиц сообщили, что в США обсуждают варианты поставки Tomahawk и другого вооружения большой дальности для Украины, но окончательных решений еще нет.

По свидетельству неназванных источников на европейских чиновников, на следующей неделе украинская делегация отправится в Вашингтон для переговоров с министром обороны Питом Гегсетом.

Что известно о встрече Зеленского и Трампа в Генассамблее ООН?