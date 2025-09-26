Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал издания Axios.

Интересно Зеленский объяснил, почему Украина не побеждает в войне, но и не проигрывает

Сказал ли Трамп окончательное "нет" на передачу Украине Tomahawk?

Владимир Зеленский во время интервью изданию Axios рассказывал, что попросил у Трампа дополнительную систему вооружения, которая могла бы заставить президента России Владимира Путина начать мирные переговоры.

Президент Украины во время разговора не называл эту систему вооружения. Однако украинский чиновник и другой осведомленный источник, знакомый со встречей Трампа и Зеленского, подтвердил, что это были американские дальнобойные ракеты Tomahawk.

Журналисты Axios напомнили, что Украина несколько раз в течение прошлого года поднимала вопрос о Tomahawk перед США, в частности в списке оборудования, который запросила несколько месяцев назад.

Однако осведомленный собеседник отметил, что это была единственная система вооружения в списке, которую Дональд Трамп не согласился продать странам НАТО для Украины в рамках программы PURL.

Обратите внимание! Американское издание писало именно о прошлых разы, когда президент США отказывал Украине в ракетах Tomahawk. В то же время в материале не содержалось никаких свидетельств того, что Трамп сказал "нет" на передачу этого дальнобойного оружия украинской армии во время последней встречи с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке 23 сентября.

По словам президента Украины, Дональд Трамп во время встречи пообещал ему работать над тем, чтобы передать Украине необходимое вооружение для давления на Путина.

Зеленский также в интервью отметил, что Украина уже может поражать цели на дальних расстояниях в России с помощью беспилотников. Но многие военные объекты врага имеют сложные средства противовоздушной обороны, которые трудно пробить с помощью беспилотников, поэтому необходимо другое вооружение.

Что известно о возможности передачи ракет Tomahawk Украине?