Однако Соединенные Штаты Америки исключили из пакета военной помощи для Украины ракеты Tomahawk, но это решение не окончательное. Полковник армии Великобритании в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон отметил в разговоре с 24 Каналом, какую роль это оружие может сыграть в российско-украинской войне.

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Могут ли США передать Украине ракеты Tomahawk?

Бреттон-Гордон отметил, что ни одна конкретная система вооружения не станет поворотным моментом в войне. Это всегда совокупность определенных возможностей.

В течение последних трех лет Запад, включая США и НАТО, медлил с поставкой необходимого вооружения для украинской армии. Однако сейчас, как подчеркнул он, судя по всему, все действуют согласованно.

Ракеты Tomahawk большой дальности – это действительно значимый компонент. Подобные возможности раньше имели стратегическое влияние. Однако сами по себе они не выиграют войну,

– пояснил полковник армии Великобритании в отставке.

В то же время ракеты Tomahawk, безусловно, являются частью общего комплекса.

Когда добавляются дополнительные комплексы Patriot для защиты украинских городов, когда обеспечивается достаточное количество боеприпасов и возможностей, таких как ракеты Storm Shadow, TAURUS и других, самолетов, тогда создается ощущение, что Украина способна нанести серьезный удар по России. И становится очевидным, что это последнее, чего хочет Владимир Путин,

– считает Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Поэтому, он предположил, что, возможно, эти крылатые ракеты не станут переломным моментом в войне, но это чрезвычайно мощное решение, которое Дональд Трамп может принять.

Еще месяца три – четыре назад я не видел ни одного шанса, что Соединенные Штаты согласятся передать ракеты Tomahawk Украине. Однако все очень сильно изменилось,

– сказал он.

Остается надеяться, по его мнению, что усиление давления на Путина заставит его осознать, что игра закончена и единственный путь вперед – это путь к миру.

Напомним, что по словам генерала армии Николая Маломужа, Украина была бы способна запускать ракеты Tomahawk или с моря, или с самолетов, или с суши. Нужно подготовить соответствующие площадки. Но даже если этот процесс только начнется, то, как считает Маломуж, Путин "поймет, что дальше двигаться не нужно".