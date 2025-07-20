О ракетах "Томагавк" как мощном средстве поражения – говорят уже давно. Как заметил 24 Каналу генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, в основном их запускают с кораблей или подводных лодок.

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Как запускать ракеты "Томагавки"

В России должны понимать, что это оружие может появиться в украинской армии. Но этот мощный блок пока только поступает для нанесения ударов по территории страны-агрессора. К тому же их пуски можно осуществлять с самолетов, на подготовленных площадках нашего флота.

Украина уже давно адаптировалась и запускает определенные виды вооружения с самолетов. Так же можно сделать с ракетами "Томагавк". Такие варианты уже рассматривали. Но прежде всего надо провести подготовку.

На втором этапе, если будут подготовлены площадки, – эти ракеты эффективно сработают. Даже если этот процесс только начнется, то Путин поймет, что дальше двигаться не нужно,

– подчеркнул Николай Маломуж.

Итак, нам нужны системные методы давления, которые будут работать без остановок. "Томагавк" можно запустить или с моря, или с самолетов, или с суши. Украина способна разработать множество систем.