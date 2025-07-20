Про ракети "Томагавки" як потужний засіб ураження – говорять вже давно. Як зауважив 24 Каналу генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, здебільшого їх запускають з кораблів або підводних човнів.

Дивіться також Краще спершу ATACMS, а не Tomahawk: чи отримає Україна обіцяну Трампом зброю

Як запускати ракети "Томагавки"

У Росії мають розуміти, що ця зброя може з'явитися в української армії. Але цей потужний блок поки тільки поступає для завдання ударів по території країни-агресорки. До того ж їхні пуски можна здійснювати з літаків, на підготовлених майданчиках нашого флоту.

Україна вже давно адаптувалася та запускає певні види озброєння з літаків. Так само можна зробити з ракетами "Томагавк". Такі варіанти вже розглядали. Але насамперед треба провести підготовку.

На другому етапі, якщо будуть підготовлені майданчики, – ці ракети ефективно спрацюють. Навіть якщо цей процес тільки почнеться, то Путін зрозуміє, що далі рухатися не потрібно,

– наголосив Микола Маломуж.

Отже, нам потрібні системні методи тиску, які працюватимуть без зупинок. "Томагавк" можна запустити або з моря, або з літаків, чи з суші. Україна здатна розробити безліч систем.