Про це в етері 24 Каналу зазначив військовий експерт, експерт із міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" Тарас Жовтенко, уточнивши, що стратегічно у Трампа зараз нічого не змінилося.

Дивіться також США змінюють підхід до передачі озброєння заради України: ЗМІ розповіли, хто отримає пріоритет

Розбіжності в бажаннях Трампа і Путіна

За переконанням військового експерта, президент Сполучених Штатів досі прагне реалізувати мирний план через припинення вогню, мати можливість зняти санкції з Росії й далі разом з Путіним робити геополітичні гешефти, спільно заробляючи гроші. Зараз перешкодою для цього Трамп вбачає гарячу фазу війни, тому й хоче скоріше її припинити.

А далі, як пояснив Жовтенко, він би сказав, що гарантії безпеки для України і Європи в майбутньому – це проблема самих європейців. Експерт також пояснив, що Трамп дав Росії 50 днів для того, аби продемонструвати свій конструктив і готовність розв'язувати питання щодо режиму припинення вогню. Це свідчить про те, що у Трампа мало що змінилось, єдине, що він дуже обурений і ображений тим, як себе повів з ним Путін.

"Трамп йому пропонував гроші, бо в нього головний інтерес – це заробити за ці чотири роки, поки він буде президентом США, а для російського диктатора фінанси – це питання другорядне. За 25 років перебування при владі Путін вже накрався і тепер він будує імперію. Вони один одного просто не чують", – озвучив Жовтенко.

Яку зброю поетапно має запросити Україна?

Зараз, зі слів військового експерта, стоїть питання, наскільки Трампу вистачить рішучості конвертувати своє тимчасове незадоволення Путіним у конкретні кроки підтримки України. Поки що видно, що ЄС скористався шансом.

"Тому що погодження Трампом продажу через європейців зброї для України – це не одне лише питання продовження військової допомоги для нашої держави, для НАТО це ще й питання утримання США в Європі", – підкреслив Жовтенко.

Сьогодні українській стороні, як наголосив експерт із міжнародної безпеки, варто продовжувати працювати з європейськими партнерами. Почати треба з малого, з того озброєння, яке Україна раніше вже отримувала і має досвід його використання, наприклад, ракети ATACMS. Однак тепер бажано отримати їх з максимальною дальністю ураження.

Далі можна апелювати, що в Україні є F-16, якими вона вдало користується, але до них немає ракет. А от в американців ці ракети є (JASSM). Після того як будуть отримані ці ракети, можна буде говорити про Tomahawk,

– зауважив Жовтенко.

Зі слів військового експерта, це доволі складна зброя і без активної участі американців ЗСУ не зможуть нею користуватись. Для ракет такої дальності (2 – 2,5 тисячі кілометрів) Україна має недостатньо розвідувальних спроможностей, аби їх правильно наводити на цілі.