Таку думку в етері 24 Каналу висловив російський політтехнолог Аббас Галлямов, наголосивши на тому, що сьогодні президент США, роблячи певні кроки, переслідує власний інтерес. Ці кроки ведуть його у напрямку України.

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Для якої цілі Трампу потрібен Путін?

Якщо перші пів року президентства Трампа пройшли під знаком зрушення США в бік Росії, то тепер схоже на те, що зрушення рухаються у зворотній бік. Наскільки він буде стійким і як далеко зайде Трамп, зараз, за переконанням Галлямова, сказати неможливо.

Думаю, що і сам Трамп цього не знає, бо він дуже ситуативний. Багато чого в першу чергу залежатиме від того, як складатиметься ситуація на фронті,

– вважає політтехнолог.

Якщо Байден був готовий ламати ситуацію на полі бою, допомагати Україні зброєю, аби вона перемогла, то у Трампа, на думку політтехнолога, стратегічна ціль інша – припинити війну на більш-менш прийнятних для України, Європи й американської громадської думки умовах.

"Тобто, це не має бути зовсім проросійський варіант, але при цьому йому важливо не посваритися з Путіним, бо головне завдання, яке реалізує Трамп у зовнішній політиці – це не боротьба з ним, не захист інтересів України, а це приборкання Китаю, створення йому максимальної кількості проблем. Путін йому потрібен для цієї цілі", – переконаний Галлямов.

Саме тому, на думку політтехнолога, лідер Сполучених Штатів не впроваджує мита щодо Росії прямо зараз, а дає Кремлю 50 днів. Він розуміє, що якщо зробить це вже сьогодні, коли на одному боці перед Путіним видніються ризики велетенських мит, а на іншому він бачить надію на прорив українського фронту, то, зваживши все, для очільника Кремля перевісять ваги у бік другого варіанту.

А от через 50 днів, коли, як вважає Трамп, російський диктатор розіб'є лоба, а для цього президент США дає Україні зброю, у Путіна вже не буде шансів на воєнну перемогу, а от ризики від санкцій залишатимуться.

От Байден ввів би санкції одразу і посварився б з Путіним, а Трамп не хоче цього, бо в разі сварки той одразу піде до Сі Цзіньпіна. Трамп цього хоче уникнути. Тому ці 50 днів завершуються як раз в ту мить, коли Путін буде у Пекіні,

– розповів Галлямов.

В очільника Кремля запланований чотириденний візит. Як сказав його помічник Ушаков, він розпочнеться 31 серпня, а 2 вересня закінчиться визначений Трампом термін у 50 днів.

У такий спосіб, як підсумував політтехнолог, Трамп вніс себе у ці російсько-китайські переговори невидимою фігурою, бо як же може обговорюватися економічна співпраця з Росією, наприклад, закупівля російського газу, якщо Китай не знатиме у скільки грошей йому це обійдеться. Адже до нинішньої ціни на газ треба буде додати витрати, пов'язані з обіцяними від Трампа тарифами.

Зазначимо, що засновник руху "Демократична Росія" Євген Савостьянов вважає, що у Трампа було три стратегії поведінки й розповів, яку саме він наразі обрав. Він також висловив свою думку, навіщо американський президент дав Путіну 50 днів. Детальніше про це – читайте в матеріалі.