Про це у розмові з 24 Каналом наголосив засновник руху "Демократична Росія" Євген Савостьянов, додавши, що Росія сьогодні перебуває під патронажем Китаю, який прикриватиме її у всіх ситуаціях.

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Підхід Трампа викликав критику серед його прихильників

Генсек НАТО Рютте повинен наголошувати Трампу на аспекті, що нині боротьба з Росією – це фрагмент протистояння США і Китаю. На думку Савостьянова, американський лідер це вже прекрасно розуміє, але це треба закріпити в його уявлені.

Трамп сьогодні припиняє грати в ігри з Путіним, він довго і наполегливо сподівався переконати очільника Кремля припинити війну. Лідер Штатів, як зазначив засновник руху "Демократична Росія," щиро хотів завершити вогонь в Україні, але, на жаль, не вийшло.

Врешті Трамп прийшов до формули, суть якої полягає у тому, що не треба витрачати час на порожнє, де можна застосувати свою владу. Він відвертає човен американської політики від умовлянь до тиску.

В нього було три стратегії. Перша – захищати США на Північноатлантичному континенті, друга – утримувати противника подалі, третя – завдати йому тотальної поразки,

– озвучив Савостьянов.

Сьогодні Трамп зосереджується на другій стратегії. Він триматиме Путіна якомога далі, допомагатиме Україні відбиватися, а Європі готуватися до протистояння. В США є велика кількість противників цього підходу серед прихильників Трампа і Республіканської партії, але схоже на те, що президент США зробив вибір діяти саме так.

"При цьому він підкреслив, що жорсткі санкції проти Росії будуть введені через 50 днів. В мене виникло відчуття, що є певна невизначеність у підсумку консультацій", – зазначив Савостьянов.

Він пояснив, що консультації російського МЗС з основними торгівельними партнерами (Індія, Туреччина, Бразилія) показали, що загроза існує. Якщо будуть введені санкції, то цим країнам доведеться відмовитись від торгівлі з Росією. Однак і консультації США з цими державами показали, що не все так просто, вони могли багато чого вимагати в обмін.

Тому, на думку засновника руху "Демократична Росія", Трамп відтермінував введення цих вторинних санкцій на 50 днів, публічно заявивши про те, що дає Кремлю час на укладання мирної угоди. Савостянов пояснив, що у будь-якому разі ці санкції запрацювали б не раніше, ніж з нового року, бо світовому нафтовому ринку потрібна ця пауза, аби підготуватися до заміщення російської нафти.

Нагадаємо, що генсек НАТО Марк Рютте заявив, що вторинні санкції США проти Росії матимуть негативні наслідки для її торгівельних партнерів: Індії, Китаю, Бразилії. Він порадив лідерам цих країн зателефонувати Путіну.