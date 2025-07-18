Такое мнение в эфире 24 Канала высказал российский политтехнолог Аббас Галлямов, отметив, что сегодня президент США, делая определенные шаги, преследует собственный интерес. Эти шаги ведут его в направлении Украины.

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Для какой цели Трампу нужен Путин?

Если первые полгода президентства Трампа прошли под знаком сдвига США в сторону России, то теперь похоже на то, что сдвиги движутся в обратную сторону. Насколько он будет устойчивым и как далеко зайдет Трамп, сейчас, по убеждению Галлямова, сказать невозможно.

Думаю, что и сам Трамп этого не знает, потому что он очень ситуативен. Многое в первую очередь будет зависеть от того, как будет складываться ситуация на фронте,

– считает политтехнолог.

Если Байден был готов ломать ситуацию на поле боя, помогать Украине оружием, чтобы она победила, то у Трампа, по мнению политтехнолога, стратегическая цель другая – прекратить войну на более или менее приемлемых для Украины, Европы и американского общественного мнения условиях.

"То есть, это не должен быть совсем пророссийский вариант, но при этом ему важно не поссориться с Путиным, потому что главная задача, которую реализует Трамп во внешней политике – это не борьба с ним, не защита интересов Украины, а это обуздание Китая, создание ему максимального количества проблем. Путин ему нужен для этой цели", – убежден Галлямов.

Именно поэтому, по мнению политтехнолога, лидер Соединенных Штатов не вводит пошлины в отношении России прямо сейчас, а дает Кремлю 50 дней. Он понимает, что если сделает это уже сегодня, когда на одной чаше весов перед Путиным виднеются риски огромных пошлин, а на другой он видит надежду на прорыв украинского фронта, то, взвесив все, для главы Кремля перевесят весы в сторону второго варианта.

А вот через 50 дней, когда, как считает Трамп, российский диктатор разобьет лоб, а для этого президент США даёт Украине оружие, у Путина уже не будет шансов на военную победу, а вот риски от санкций будут оставаться.

Вот Байден ввел бы санкции сразу и поссорился бы с Путиным, а Трамп не хочет этого, потому что в случае ссоры тот сразу пойдет к Си Цзиньпину. Трамп этого хочет избежать. Поэтому эти 50 дней завершаются как раз в тот момент, когда Путин будет в Пекине,

– рассказал Галлямов.

У главы Кремля запланирован четырехдневный визит. Как сказал его помощник Ушаков, он начнется 31 августа, а 2 сентября закончится определенный Трампом срок в 50 дней.

Таким образом, как подытожил политтехнолог, Трамп внес себя в эти российско-китайские переговоры невидимой фигурой, потому что как же может обсуждаться экономическое сотрудничество с Россией, например, закупка российского газа, если Китай не будет знать во сколько денег ему это обойдется. Ведь к нынешней цене на газ надо будет добавить расходы, связанные с обещанными от Трампа тарифами.

Отметим, что основатель движения "Демократическая Россия" Евгений Савостьянов считает, что у Трампа было три стратегии поведения и рассказал, какую именно он сейчас выбрал. Он также высказал свое мнение, зачем американский президент дал Путину 50 дней. Подробнее об этом – читайте в материале.