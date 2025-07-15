Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж наголосив 24 Каналу, що важливо, аби тема щодо надання Україні цих ракет звучала надалі.

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Чи надасть Трамп Україні більше ATACMS?

Маломуж наголосив на важливості того, що з боку Трампа помітна зміна позиції щодо Путіна. Американський лідер уже говорить, що глава Кремля не виконує зобов'язань.

За його словами, зміна стратегії щодо Росії ще недостатня, але позитив у тому, що Трамп уже заявляє про готовність передавати Україні зброю. Зокрема, перший пакет допомоги містить озброєння на 10 мільярдів доларів.

Це такий метод тиску та потенційно показати, що вони готові й направити тисячі ATACMS в Україну. Трамп натякнув, але сказав, що не включив у список,

– заявив генерал армії.

Найголовніше, зауважив він, щоб ця тема звучала надалі й ATACMS почали надходити, якщо Путін не йтиме на поступки.

Водночас Маломуж вважає, що 50 днів, які Трамп дав Росії на укладання мирної угоди, це забагато. На це вистачило б максимум місяць. Силам оборони доведеться дуже тяжко працювати на фронті, доки надійде навіть частина зброї та боєприпасів.

До того ж, додав він, мають бути й вторинні санкції. Йдеться про Китай та Індію, які отримують нафту, газ та ресурси за вигідною ціною.