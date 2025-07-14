Йдеться про ракети, засоби протиповітряної оборони та артилерійські снаряди. Деталі повідомляє Axios із посиланням на власні джерела, передає 24 Канал.

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Що відомо про постачання зброї Україні?

За словами Трампа, угода передбачає передачу Україні військової допомоги на мільярди доларів США.

Це – військове обладнання на мільярди доларів, яке буде закуплено у США, піде до НАТО, і воно буде швидко розподілене на полі бою. Україна це отримає,

– зазначив американський президент.

Раніше у CNN із посиланням на власні джерела писали про системи Patriot, ракети малої дальності, гаубичні снаряди й ракети середньої дальності класу "повітря – повітря".

Водночас інші співрозмовники розповіли Axios, що план постачання зброї Києву передбачає також передачу далекобійних ракет, здатних завдавати ударів углиб території Росії.

Нагадаємо, на запитання журналістки про постачання зброї Трамп відповів, що частина військової допомоги прибуде в Україну вже скоро – "протягом кількох днів".