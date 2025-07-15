Генерал армии, экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж отметил 24 Каналу, что важно, чтобы тема о предоставлении Украине этих ракет звучала в дальнейшем.

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Предоставит ли Трамп Украине больше ATACMS?

Маломуж отметил важность того, что со стороны Трампа заметно изменение позиции в отношении Путина. Американский лидер уже говорит, что глава Кремля не выполняет обязательств.

По его словам, изменение стратегии в отношении России еще недостаточно, но позитив в том, что Трамп уже заявляет о готовности передавать Украине оружие. В частности, первый пакет помощи содержит вооружение на 10 миллиардов долларов.

Это такой метод давления и потенциально показать, что они готовы и направить тысячи ATACMS в Украину. Трамп намекнул, но сказал, что не включил в список,

– заявил генерал армии.

Самое главное, заметил он, чтобы эта тема звучала в дальнейшем и ATACMS начали поступать, если Путин не будет идти на уступки.

В то же время Маломуж считает, что 50 дней, которые Трамп дал России на заключение мирного соглашения, это много. На это хватило бы максимум месяц. Силам обороны придется очень тяжело работать на фронте, пока поступит даже часть оружия и боеприпасов.

К тому же, добавил он, должны быть и вторичные санкции. Речь идет о Китае и Индии, которые получают нефть, газ и ресурсы по выгодной цене.