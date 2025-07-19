Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

Дивіться також Угода між Трампом і Рютте: скільки країн НАТО купуватимуть американську зброю для України

Як США змінили підхід до передачі озброєння?

Адміністрація США перемістила Німеччину на перше місце в черзі на отримання систем ППО Patriot. Це дозволить Берліну передати Україні дві наявні у неї установки.

У виданні зауважили, що це перший випадок, коли Пентагон сприяє поставкам зброї в Україну відтоді, як Трамп оголосив на початку цього місяця, що він підтримує додаткові військові поставки.

Цей крок також підкреслює складність постачання Patriot та іншої зброї до Києва, оскільки західні оборонні підприємства не встигають за потребами України в захисті її міст і військ від російської агресії.

Спроба прискорити поставку Patriot в Україну за рахунок поповнення запасів Німеччини системами з американської виробничої лінії відповідає обіцянці Трампа змусити союзників по НАТО оплатити США частину вартості додаткової зброї для України.

Цей підхід нагадує рішення адміністрації Джо Байдена у 2024 році, коли Україну поставили першою в черзі на отримання ППО зі складів США.

Американський високопосадовець повідомив виданню, що у міру того як інші країни погоджуватимуться передавати Україні Patriot зі своїх арсеналів, США будуть й надалі переглядати плани майбутніх поставок, надаючи пріоритет цим союзникам.

Ймовірно, вже наступного тижня Вашингтон укладе ще більше угод із союзниками щодо надання додаткової зброї.

Яке ще озброєння може отримати Україна?

У понеділок міністр оборони США Піт Гегсет проведе онлайн-зустріч з іншими главами оборонних відомств країн НАТО, щоб обговорити подальшу військову підтримку України. Водночас окрема зустріч за участі країн, які мають на озброєнні системи Patriot, відбудеться у середу під головуванням головнокомандувача європейських сил НАТО Алексуса Гринкевича.

За словами американського високопосадовця, адміністрація Трампа має намір укладати з членами Альянсу індивідуальні угоди про закупівлю зброї для України. Контролюватиме цей процес Пентагон.

Ці угоди виходитимуть за межі постачання Patriot і включатимуть наступальну та оборонну зброю, яку країни НАТО нададуть Києву, а потім викуплять у США.

Підтримати цю ініціативу вже погодилися Німеччина, Норвегія, Данія, Нідерланди, Швеція, Велика Британія, Канада та Фінляндія. За словами кількох європейських високопосадовців, інші європейські країни можуть приєднатися до допомоги Києву, як тільки будуть узгоджені деталі плану.

Водночас посадовці США і Європи визнають, що ключовим викликом залишається термін постачання озброєння. Європейські лідери очікують від Вашингтона роз'яснень щодо типів боєприпасів і зброї, які будуть поставлені Україні, графіку поставок, а також щодо того, чи будуть США або інші країни вводити обмеження на цілі, проти яких західні боєприпаси можуть бути використані в Росії.