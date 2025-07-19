Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Как США изменили подход к передаче вооружения?

Администрация США переместила Германию на первое место в очереди на получение систем ПВО Patriot. Это позволит Берлину передать Украине две имеющиеся у нее установки.

В издании заметили, что это первый случай, когда Пентагон способствует поставкам оружия в Украину с тех пор, как Трамп объявил в начале этого месяца, что он поддерживает дополнительные военные поставки.

Этот шаг также подчеркивает сложность поставок Patriot и другого оружия в Киев, поскольку западные оборонные предприятия не успевают за потребностями Украины в защите ее городов и войск от российской агрессии.

Попытка ускорить поставку Patriot в Украину за счет пополнения запасов Германии системами с американской производственной линии соответствует обещанию Трампа заставить союзников по НАТО оплатить США часть стоимости дополнительного оружия для Украины.

Этот подход напоминает решение администрации Джо Байдена в 2024 году, когда Украину поставили первой в очереди на получение ПВО со складов США.

Американский чиновник сообщил изданию, что по мере того как другие страны будут соглашаться передавать Украине Patriot из своих арсеналов, США будут и в дальнейшем пересматривать планы будущих поставок, предоставляя приоритет этим союзникам.

Вероятно, уже на следующей неделе Вашингтон заключит еще больше соглашений с союзниками о предоставлении дополнительного оружия.

Какое еще вооружение может получить Украина?

В понедельник министр обороны США Пит Хегсет проведет онлайн-встречу с другими главами оборонных ведомств стран НАТО, чтобы обсудить дальнейшую военную поддержку Украины. В то же время отдельная встреча с участием стран, которые имеют на вооружении системы Patriot, состоится в среду под председательством главнокомандующего европейских сил НАТО Алексуса Гринкевича.

По словам американского чиновника, администрация Трампа намерена заключать с членами Альянса индивидуальные соглашения о закупке оружия для Украины. Контролировать этот процесс будет Пентагон.

Эти соглашения будут выходить за пределы поставок Patriot и будут включать наступательное и оборонительное оружие, которое страны НАТО предоставят Киеву, а затем выкупят у США.

Поддержать эту инициативу уже согласились Германия, Норвегия, Дания, Нидерланды, Швеция, Великобритания, Канада и Финляндия. По словам нескольких европейских чиновников, другие европейские страны могут присоединиться к помощи Киеву, как только будут согласованы детали плана.

В то же время чиновники США и Европы признают, что ключевым вызовом остается срок поставки вооружения. Европейские лидеры ожидают от Вашингтона разъяснений относительно типов боеприпасов и оружия, которые будут поставлены Украине, графике поставок, а также относительно того, будут ли США или другие страны вводить ограничения на цели, против которых западные боеприпасы могут быть использованы в России.