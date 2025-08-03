Однак Сполучені Штати Америки виключили з пакета військової допомоги для України ракети Tomahawk, проте це рішення не остаточне. Полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон зазначив у розмові з 24 Каналом, яку роль ця зброя може зіграти у російсько-українській війні.

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Чи можуть США передати Україні ракети Tomahawk?

Бреттон-Гордон зазначив, що жодна конкретна система озброєння не стане поворотним моментом у війні. Це завжди сукупність певних можливостей.

Впродовж останніх трьох років Захід, включаючи США та НАТО, зволікав з постачанням необхідного озброєння для української армії. Проте зараз, як підкреслив він, судячи з усього, всі діють узгоджено.

Ракети Tomahawk великої дальності – це дійсно значущий компонент. Подібні можливості раніше мали стратегічний вплив. Однак самі по собі вони не виграють війну,

– пояснив полковник армії Великої Британії у відставці.

Водночас ракети Tomahawk, безумовно, є частиною загального комплексу.

Коли додаються додаткові комплекси Patriot для захисту українських міст, коли забезпечується достатня кількість боєприпасів та можливостей, таких як ракети Storm Shadow, TAURUS та інших, літаків, тоді створюється відчуття, що Україна здатна завдати серйозного удару по Росії. І стає очевидним, що це останнє, чого хоче Володимир Путін,

– вважає Геміш де Бреттон-Гордон.

Тому, він припустив, що, можливо, ці крилаті ракети не стануть переломним моментом у війні, але це надзвичайно потужне рішення, яке Дональд Трамп може ухвалити.

Ще місяці три – чотири тому я не бачив жодного шансу, що Сполучені Штати погодяться передати ракети Tomahawk Україні. Однак все дуже сильно змінилося,

– сказав він.

Залишається сподіватися, на його думку, що підсилення тиску на Путіна змусить його усвідомити, що гра закінчена і єдиний шлях вперед – це шлях до миру.

Нагадаємо, що за словами генерала армії Миколи Маломужа, Україна була б здатна запускати ракети Tomahawk або з моря, або з літаків, або з суші. Потрібно підготувати відповідні майданчики. Але навіть якщо цей процес тільки розпочнеться, то, як вважає Маломуж, Путін "зрозуміє, що далі рухатися не потрібно".