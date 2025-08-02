Його позиція змінилася на користь України після візиту до Бучі у квітні 2025 року. Тоді Бернс закликав Вашингтон відправити українцям більше танків, винищувачів і ППО, передає 24 Канал.

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Що сказав Бернс про Україну?

2 серпня духовний радник Трампа у соцмережі "Х" написав таке:

Тримайтеся, мої українські браття і сестри. Допомога вже в дорозі!

Водночас духівник не уточнив, про яку допомогу йдеться.

Цікаво, що він ретвітнув пост президента США, у якому той розповідає, що у відповідь на ядерні погрози Дмитра Медведєва наказав двом атомним підводним човнам наблизитися до Росії.

До речі, посол США в НАТО Метью Вітакер зауважив, що з 8 серпня на Росію очікують руйнівні санкції та тарифи, якщо не буде досягнуто угоди про перемир'я. Обмеження вдарять по торгових партнерах Кремля – Китаю, Індії та Бразилії. Також чиновник заявив, що, окрім санкцій, у Трампа є інші важелі впливу.