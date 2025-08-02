Про це пише 24 Канал з посиланням на допис Грема у соцмережі Х (раніше твітер).

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Що "порадив" Грем росіянам?

Грем опублікував пост, коментуючи погрози заступника голови Радбезу Росії Дмитра Медведєва на адресу США.

У своїй публікації сенатор наголосив, що лідер США Дональд Трамп не хоче конфлікту, однак готовий до рішучих дій у випадку потреби.

До моїх друзів у Росії: президент Трамп прагне миру, а не конфлікту. Проте, будь ласка, зрозумійте: він не Обама, не Байден, і з ним краще не жартувати. Ви переграєте,

– написав Грем.

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До слова, що напередодні глава Білого дому повідомив, що наказав розмістити 2 атомні підводні човни у відповідних регіонах після провокаційних заяв Медведєва.