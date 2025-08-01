Відповідну заяву він зробив у п'ятницю, 1 серпня, у своїй соцмережі Truth Social. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.

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Що заявив Трамп про човни?

Американський президент написав, що на тлі вкрай провокаційних заяв колишнього російського президента Дмитра Медведєва, він наказав розмістити два атомні підводні човни у "відповідних регіонах".

За його словами, такі заходи необхідні про всяк випадок, зокрема, якщо "ці дурні та провокаційні заяви" заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва будуть чимось більшим ніж просто слова.

Слова дуже важливі та часто можуть призвести до непередбачуваних наслідків. Сподіваюся, це не один з таких випадків. Дякую за вашу увагу до цього питання,

– резюмував він.



Публікація Дональда Трампа у Truth Social / Clash Report

Нагадаємо, ще нещодавно Дмитро Медведєв різко пригрозив американському президенту Дональду Трампу війною Росії з США після встановлення нового дедлайну для досягнення угоди про мир в Україні.