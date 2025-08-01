Соответствующее заявление он сделал в пятницу, 1 августа, в своей соцсети Truth Social. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.
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Что заявил Трамп о лодках?
Американский президент написал, что на фоне крайне провокационных заявлений бывшего российского президента Дмитрия Медведева, он приказал разместить две атомные подводные лодки в "соответствующих регионах".
По его словам, такие меры необходимы на всякий случай, в частности, если "эти глупые и провокационные заявления" заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева будут чем-то большим, чем просто слова.
Слова очень важны и часто могут привести к непредсказуемым последствиям. Надеюсь, это не один из таких случаев. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу,
– резюмировал он.
Публикация Дональда Трампа в Truth Social / Clash Report
Напомним, еще недавно Дмитрий Медведев резко пригрозил американскому президенту Дональду Трампу войной России с США после установления нового дедлайна для достижения соглашения о мире в Украине.