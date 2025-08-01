Соответствующее заявление он сделал в пятницу, 1 августа, в своей соцсети Truth Social. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

Смотрите также "Путин не может этого сказать": почему Трамп лично вступает в перепалки с Медведевым

Что заявил Трамп о лодках?

Американский президент написал, что на фоне крайне провокационных заявлений бывшего российского президента Дмитрия Медведева, он приказал разместить две атомные подводные лодки в "соответствующих регионах".

По его словам, такие меры необходимы на всякий случай, в частности, если "эти глупые и провокационные заявления" заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева будут чем-то большим, чем просто слова.

Слова очень важны и часто могут привести к непредсказуемым последствиям. Надеюсь, это не один из таких случаев. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу,

– резюмировал он.



Публикация Дональда Трампа в Truth Social / Clash Report

Напомним, еще недавно Дмитрий Медведев резко пригрозил американскому президенту Дональду Трампу войной России с США после установления нового дедлайна для достижения соглашения о мире в Украине.