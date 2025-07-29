Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його публікацію в соцмережі Х. Своєю чергою Дмитро Медвєдєв вже відповів на реакцію сенатора, зробивши грубу заяву.

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Що відомо про перепалку Грема і Медвєдєва?

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв різко пригрозив американському президенту Дональду Трампу війною з США після встановлення нового дедлайну для досягнення угоди про мир.

Ліндсі Грем, відповідаючи на закид російського високопосадовця, сказав, що Дональд Трамп має серйозний намір закінчити війну в Україні. Він закликав росіян сісти за стіл переговорів для досягнення миру.

Тим у Росії, хто вважає, що президент Трамп не має серйозних намірів покласти край кровопролиттю між Росією та Україною. Ви та ваші клієнти незабаром переконаєтеся, що глибоко помилялися,

– написав він.



Ліндсі Грем відповів Медвєдєву / Скриншот 24 Каналу

У відповідь Дмитро Медвєдєв заявив, що Сполучені Штати не казатимуть, коли Росії варто сідати за стіл переговорів з Україною. Він вкотре наголосив, що пріоритетом для Москви залишаються цілі "сво".

Не тобі чи Трампу диктувати, коли "сідати за стіл мирних переговорів". Переговори завершаться, коли будуть досягнуті всі цілі нашої військової операції. Спершу працюй над Америкою, дідусю,

– написав він.



Реакція Медвєдєва на відповідь Грема / Скриншот 24 Каналу